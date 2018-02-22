22.02.18 - Jockey Club Brasileiro
А. БеденеАльяж Бедене
Не ранее
22:30
П. КарреноПабло Каррено
ATP Рио-де-Жанейро • Второй раунд
СеткиРейтинг АТР
Перед матчем

Онлайн
Альяж Бедене - Пабло Каррено
ATP Рио-де-Жанейро - 22 февраля 2018

Это Теннис, и это Рио-де-Жанейро! Следите за матчем Альяж Бедене – Пабло Каррено на Eurosport.ru! Игра начинается в 22:30 22 февраля 2018. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Альяж Бедене и Пабло Каррено, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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