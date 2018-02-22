23.02.18 - Jockey Club Brasileiro
П. АндухарПабло Андухар
Не ранее
1:00
Д. ТимДоминик Тим
ATP Рио-де-Жанейро • Второй раунд
СеткиРейтинг АТР
Перед матчем

Онлайн
Пабло Андухар - Доминик Тим
ATP Рио-де-Жанейро - 23 февраля 2018

Это Теннис, и это Рио-де-Жанейро! Следите за матчем Пабло Андухар – Доминик Тим на Eurosport.ru! Игра начинается в 01:00 23 февраля 2018. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Пабло Андухар и Доминик Тим, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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