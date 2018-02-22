22.02.18 - Jockey Club Brasileiro
Ф. ФоньиниФабио Фоньини
Не ранее
17:00
Т. СандгренТеннис Сандгрен
ATP Рио-де-Жанейро • Второй раунд
СеткиРейтинг АТР
Перед матчем

Онлайн
Фабио Фоньини - Теннис Сандгрен
ATP Рио-де-Жанейро - 22 февраля 2018

Это Теннис, и это Рио-де-Жанейро! Следите за матчем Фабио Фоньини – Теннис Сандгрен на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 22 февраля 2018. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Фабио Фоньини и Теннис Сандгрен, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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