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Душан Лайович - Доминик Тим

ATP Рио-де-Жанейро - 21 февраля 2018

Это Теннис, и это Рио-де-Жанейро! Следите за матчем Душан Лайович – Доминик Тим на Eurosport.ru! Игра начинается в 01:00 21 февраля 2018. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня сражаются Душан Лайович и Доминик Тим, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.