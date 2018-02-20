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Тьяго Монтейро - Пабло Куэвас

ATP Рио-де-Жанейро - 20 февраля 2018

Это Теннис, и это Рио-де-Жанейро! Следите за матчем Тьяго Монтейро – Пабло Куэвас на Eurosport.ru! Игра начинается в 22:30 20 февраля 2018. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня сражаются Тьяго Монтейро и Пабло Куэвас, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.