Фабио Фоньини выронил ракетку после подачи, но все равно порвал соперника в розыгрыше

21-я ракетка мира Фабио Фоньини обыграл Томаша Беллуччи в первом круге турнира в Рио (6:7(5), 7:5, 6:2).

Во втором сете Фоньини уступал 0:4, но совершил камбэк и заработал сетбол при 6:5. Во время подачи на партию с итальянцем произошла неприятность, но он круто вышел из положения.

Во втором круге Фоньини сыграет с американцем Теннисом Сандгреном.

Финал Rio Open пройдет 26 февраля.

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