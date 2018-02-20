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Фабио Фоньини выронил ракетку после подачи, но все равно порвал соперника в розыгрыше
Очень крутой перфоманс итальянца.
21-я ракетка мира Фабио Фоньини обыграл Томаша Беллуччи в первом круге турнира в Рио (6:7(5), 7:5, 6:2).
Во втором сете Фоньини уступал 0:4, но совершил камбэк и заработал сетбол при 6:5. Во время подачи на партию с итальянцем произошла неприятность, но он круто вышел из положения.
- Во втором круге Фоньини сыграет с американцем Теннисом Сандгреном.
- Финал Rio Open пройдет 26 февраля.
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