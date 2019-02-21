21.02.19 - Jockey Club Brasileiro
Ф. ДельбонисФедерико Дельбонис
Не ранее
17:00
А. РамосАльберт Рамос
ATP Рио-де-Жанейро • Второй раунд
СеткиРейтинг АТР
Перед матчем

Онлайн
Федерико Дельбонис - Альберт Рамос
ATP Рио-де-Жанейро - 21 февраля 2019

Это Теннис, и это Рио-де-Жанейро! Следите за матчем Федерико Дельбонис – Альберт Рамос на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 21 февраля 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня встречаются Федерико Дельбонис и Альберт Рамос, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Теннис у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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