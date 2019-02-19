19.02.19
К. ГаринКристиан Гарин
Не ранее
19:00
М. МартерерМаксимилиан Мартерер
ATP Рио-де-Жанейро • Первый раунд
СеткиРейтинг АТР
Перед матчем

Онлайн
Кристиан Гарин - Максимилиан Мартерер
ATP Рио-де-Жанейро - 19 февраля 2019

Это Теннис, и это Рио-де-Жанейро! Следите за матчем Кристиан Гарин – Максимилиан Мартерер на Eurosport.ru! Игра начинается в 19:00 19 февраля 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня встречаются Кристиан Гарин и Максимилиан Мартерер, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Теннис у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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