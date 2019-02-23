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Пабло Куэвас - Феликс Оже-Альяссим

ATP Рио-де-Жанейро - 23 февраля 2019

Это Теннис, и это Рио-де-Жанейро! Следите за матчем Пабло Куэвас – Феликс Оже-Альяссим на Eurosport.ru! Игра начинается в 23:00 23 февраля 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня встречаются Пабло Куэвас и Феликс Оже-Альяссим, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Теннис у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.