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Малек Жазири - Федерико Дельбонис

ATP Рио-де-Жанейро - 18 февраля 2019

Это Теннис, и это Рио-де-Жанейро! Следите за матчем Малек Жазири – Федерико Дельбонис на Eurosport.ru! Игра начинается в 22:30 18 февраля 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня встречаются Малек Жазири и Федерико Дельбонис, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Теннис у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.