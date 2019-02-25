«Надеюсь, они меня видят». Ласло Дьере посвятил победу в Рио умершим маме и папе

Сербский теннисист Ласло Дьере поделился эмоциями после победы на турнире в Рио-де-Жанейро.

«Я хочу посвятить эту победу своим родителям. Я потерял маму семь лет назад, и этот трофей я посвящаю ей. И также своему отцу – я потерял его два месяца назад. Мои родители оказали на меня огромное влияние, самое большое, которое только может быть.

Видео - «Надеюсь, они меня видят». Дьере посвятил победу в Рио умершим маме и папе 03:39

Благодаря им я стал тем человеком, которым сейчас являюсь. Хочу сказать им спасибо. Надеюсь, они видят меня сейчас», – сказал Дьере.

В финале турнира в Рио Дьере обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима – 6:3, 7:5.

Благодаря этой победе Дьере взлетел на 37-ю строчку рейтинга ATP.

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