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«Надеюсь, они меня видят». Ласло Дьере посвятил победу в Рио умершим маме и папе
Очень трогательный момент.
Сербский теннисист Ласло Дьере поделился эмоциями после победы на турнире в Рио-де-Жанейро.
«Я хочу посвятить эту победу своим родителям. Я потерял маму семь лет назад, и этот трофей я посвящаю ей. И также своему отцу – я потерял его два месяца назад. Мои родители оказали на меня огромное влияние, самое большое, которое только может быть.
Благодаря им я стал тем человеком, которым сейчас являюсь. Хочу сказать им спасибо. Надеюсь, они видят меня сейчас», – сказал Дьере.
- В финале турнира в Рио Дьере обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима – 6:3, 7:5.
- Благодаря этой победе Дьере взлетел на 37-ю строчку рейтинга ATP.
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