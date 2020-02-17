ATP Рио-де-Жанейро
Одиночный разряд | Первый раунд

Р.Карбаллес VS Ф.Дельбонис

17 февраля 2020 г. Начало после 20:30

Quadra 2
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