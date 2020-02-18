ATP Рио-де-Жанейро
Одиночный разряд | Первый раунд

Д.Тим VS F.Meligeni

18 February 2020 Starting from 23:00

Quadra Guga Kuerten
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