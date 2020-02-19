ATP Рио-де-Жанейро
Одиночный разряд | Второй раунд

Ф.Дельбонис VS К.Гарин

19 февраля 2020 г. Начало после 20:30

Quadra Guga Kuerten
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