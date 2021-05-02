20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Роджер Федерер пропустит грунтовые турниры серии «Мастерс» в Мадриде и Риме.

39-летний Федерер планирует сосредоточиться на тренировках, чтобы вернуться к «Ролан Гаррос» и следующей затем травяной части сезона в стопроцентной готовности. Об этом сообщает Tennis World USA

«Мы не ожидали, что Роджер выступит в Мадриде, у него до последнего не было определенности», – сообщил испанский теннисист Фелисиано Лопес, занимающий пост директора мадридского «Мастерса».

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Федерер планирует сыграть 16-22 мая на домашнем грунтовом турнире серии ATP 250 в Женеве.

После выступления на Australian Open-2020 он перенес две операции и вернулся на корт в марте в Дохе, но вылетел на ранней стадии от Николоза Басилашвили.

«Мастерсы» в Мадриде и Риме состоятся 2-9 и 9-16 мая соответственно.

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