Проведена жеребьевка грунтового «Мастерса» в Риме – первая ракетка России Даниил Медведев будет третьим сеяным вслед за Новаком Джоковичем и Рафаэлем Надалем.

Медведев попал в половину Надаля и во втором круге может сыграть с соотечественником Асланом Карацевым, если тот пройдет серба Миомира Кечмановича. Андрей Рублев также начнет со второго круга и встретится либо с Ян-Леннардом Штруффом (Германия), либо с теннисистом из квалификации. Карена Хачанова в первом круге ожидает квалифайер.

Стоящие внимание матчи первого круга: Марин Чилич – Александр Бублик, Николоз Басилашвили – Маттео Берреттини, Денис Шаповалов – Каспер Рууд. Джокович в стартовом для себя матче может встретиться с Дэном Эвансом, Надаль – с Янником Синнером.

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