Российский теннисист Карен Хачанов получил травму плеча и не сможет продолжить выступление в парном разряде «Мастерса» в Риме.
Об этом сообщает пресс-служба турнира. Хачанов должен был выступить в паре с Андреем Рублевым, соперниками по первому кругу были поляк Лукаш Кубот и хорват Франко Скугор.
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- В личном турнире Хачанов проиграл Федерико Дельбонису в первом круге в трех партиях.
- Это было четвертое поражение теннисиста подряд.
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