Российский теннисист Карен Хачанов получил травму плеча и не сможет продолжить выступление в парном разряде «Мастерса» в Риме.

Об этом сообщает пресс-служба турнира. Хачанов должен был выступить в паре с Андреем Рублевым, соперниками по первому кругу были поляк Лукаш Кубот и хорват Франко Скугор.

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В личном турнире Хачанов проиграл Федерико Дельбонису в первом круге в трех партиях.

Это было четвертое поражение теннисиста подряд.

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