Аслан Карацев вышел победителем из российского противостояния во втором круге римского «Мастерса». За 1 час и 17 минут он переиграл вторую ракетку мира Даниила Медведева – 6:2, 6:4.
Медведев выиграл всего 11 из 50 мячей на подаче соперника (лишь 3 из 29 на первой подаче Аслана). Даниил впервые за два матча добрался до брейк-пойнта, но не реализовал его, тогда как Карацев трижды забрал подачу соперника.
Медведев потерпел восьмое поражение в девяти последних матчах на грунте. Аслан выиграл два матча на втором «Мастерсе» подряд.
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- В третьем круге Карацев сыграет с американцем Райлли Опелкой.
- По итогам турнира он обойдет Карена Хачанова и станет третьей ракеткой России.
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