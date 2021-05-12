Опубликовано 12/05/2021 в 13:32 GMT | Обновлено 12/05/2021 в 13:41 GMT

Аслан Карацев вышел победителем из российского противостояния во втором круге римского «Мастерса». За 1 час и 17 минут он переиграл вторую ракетку мира Даниила Медведева – 6:2, 6:4.

Медведев выиграл всего 11 из 50 мячей на подаче соперника (лишь 3 из 29 на первой подаче Аслана). Даниил впервые за два матча добрался до брейк-пойнта, но не реализовал его, тогда как Карацев трижды забрал подачу соперника.

Медведев потерпел восьмое поражение в девяти последних матчах на грунте. Аслан выиграл два матча на втором «Мастерсе» подряд.

Теннис Медведев в топ-2 и взлет Павлюченковой. Рейтинги ATP и WTA 10/05/2021 В 13:26

В третьем круге Карацев сыграет с американцем Райлли Опелкой.

По итогам турнира он обойдет Карена Хачанова и станет третьей ракеткой России.

ATP Мадрид Провал мужчин и сюрприз от Павлюченковой. Что было в Мадриде? 10/05/2021 В 05:28