Матчи Даниила Медведева на грунте давно стали предметом искусства. Легко отличить от встреч на других покрытиях, потому что в них обязательно присутствуют три элемента: высочайшее мастерство, сочные эмоции и интрига. Без разницы, кто на другой стороне сетки: Джокович, Карацев или игрок второй сотни. Никогда наверняка не скажешь, выиграет Даниил или нет.

Хотя против Аслана шансов изначально почти не было. Именно на этом покрытии игроки поменялись местами и превратились в бойцов разных весовых категорий. Неудивительно, что перед игрой букмекеры назвали Медведева андердогом – впервые с финала Australian Open против Джоковича и в третий раз за последние 35 матчей (первый – тоже против Новака, но на Итоговом турнире).

Даниил Медведев Фото: Getty Images

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Манера игры Медведева патологически не подходит для песка. В первую очередь из-за любви удерживать мяч в игре плоскими ударами и отскока – как низко ни посылай мяч, к сопернику он придет значительно выше запланированного и позволит пойти в атаку. Даниил понимает и принимает проблему, но не в силах с ней бороться.

«Мои удары и движение не работают на грунте. Когда я перехожу с харда на грунт, меня вообще все бесит, мне не нравится находиться на корте – что для меня странно», – делится Даниил. Неумение подстроиться под покрытие ожидаемо рождает злость и опускает Медведева до уровня Пэра и Бублика. И тут не поможет ни один психолог.

«Нравится возиться в грязи, как собака? Я не осуждаю», – так Медведев отреагировал на происходящее в матче против Карацева, когда игра уже катилась к завершению. Параллельно Даниил завуалированно называл грунт ****** [фигней] (bull’s-eye вместо bullshit) и определил его как худшее покрытие в истории. А еще попросил супервайзера снять его с матча, потому что все может плохо кончиться.

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До такого состояния Медведева довели не только собственные ошибки и несостоятельность на корте, но и восхитительные действия Карацева. Аслану, в отличие от Даниила, грунт подходит больше остальных покрытий. За счет мощи и не самого высокого роста ему значительно проще придавать мячу ускорение и перехватывать инициативу, которая была у Медведева в исключительных случаях – после подачи первым мячом.

Это вылилось в ужасные для Даниила цифры: за четыре сета против Карацева и Гарина в Мадриде он всего один раз добрался до брейк-пойнта, а в геймах на подаче Аслана забрал лишь 11 из 50 очков. Самый показательный эпизод, который предопределил ход всего матча, произошел в пятом гейме: Карацев на протяжении полуминуты гонял Медведева за задней линией, а тот лишь пытался отсрочить неизбежное.

Перед грунтовым сезоном эксперты уверенно рисовали Медведеву первую строчку рейтинга – мол, Рафе и Новаку защищать слишком много, а Даниилу предстоит набрать очки после двух последних неудачных лет на покрытии. Но никто не учел, что печальная история может повториться – и пока не видно, за счет чего лучший российский теннисист может переписать ее под себя.

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