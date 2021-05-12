Российский теннисист Аслан Карацев станет третьей ракеткой страны благодаря победе над Даниилом Медведевым во втором круге «Мастерса» в Риме. В среду Аслан был сильнее Даниила со счетом 6:2, 6:4.
17 мая Карацев обойдет в рейтинге ATP Карена Хачанова: Аслан, который 12 месяцев назад занимал всего лишь 253-е место, а 2021 год начал 112-м, поднимется на 25-ю строчку, Хачанов будет идти строчкой ниже, сообщает Live-tennis.
- В третьем круге турнира ATP 1000 Карацев сыграет с американцем Райлли Опелкой.
- Финал «Мастерса» состоится 16 мая. Действующий победитель турнира – серб Новак Джокович.
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