Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал победу Аслана Карацева над Даниилом Медведевым во втором круге римского «Мастерса».

«Медведев не в порядке, и это видно. У него нет физических кондиций, и играет он далековато. Может за счет пандемии, но Даня не находится в присущей ему форме. Надеюсь, Медведев будет потихоньку набирать. Главное, чтобы он набрал форму к «Ролан Гаррос».

А Аслан в полном порядке, у него отличный как эмоциональный фон, так и психологический. Это лучший результат Карацева на грунте. С точки зрения техники он также уверенно выглядит. При таком фоне Аслану удастся сохранить такую форму к «Ролан Гаррос». У него нет такой выбивающей нагрузки и нет стресса, который позволил бы нервной системе перегружаться», — цитирует Тарпищева «Чемпионат»

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Карацев победил со счетом 6:2, 6:4 и поспорит за выход в четвертьфинал с американцем Рейлли Опелкой.

Также до третьего круга добрался Андрей Рублев, переигравший Ян-Леннарда Штруффа (6:7(7), 6:1, 6:4).

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