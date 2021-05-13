Еще один российский теннисист покинул «Мастерс» в Риме (Италия) – Аслан Карацев проиграл в третьем круге американцу Райлли Опелке. Матч завершился со счетом 7:6(6), 6:4.

На тай-брейке первой партии Карацев имел сетбол после мини-брейка, но ошибся, а потом отдал сопернику очко на своей подаче, и тот завершил сет в свою пользу. Во второй партии Опелка сделал брейк при счете 1:1 и довел матч до победы.

Опелка предсказуемо сделал 18 эйсов за матч, который продлился 1 час 39 минут. У Карацева – только две подачи навылет. Аслан четыре раза ошибся на подаче, его соперник – единожды. Карацев имел два брейк-пойнта, но не реализовал ни одного, а Опелка воспользовался одной из двух возможностей.

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В четвертьфинале американец сыграет либо с Феликсом Оже-Альяссимом, либо с Федерико Дельбонисом.

Из российских теннисистов в сетке остался только Андрей Рублев – он поспорит за выход в 1/4 с Роберто Баутистой Агутом.

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