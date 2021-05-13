Вторая ракетка России Андрей Рублев нанес поражении Роберто Баутисте Агуту в матче третьего раунда «Мастерса» в Риме со счетом 6:4, 6:4.
Теннисисты провели на корте 1 час 29 минут. Рублев сделала 5 эйсов и избежал двойных ошибок, в то время как его соперник ни разу не подал навылет и допустил одну двойную. Андрей реализовал 4 брейк-пойнта, отдав две собственные подачи.
Рублев вышел вперед в личном противостоянии – 4-3.
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- В четвертьфинале Рублев сыграет с победителем матча Доминик Тим – Лоренцо Сонего.
- Призовой фонд мужского турнира составляет 2,563 млн евро.
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