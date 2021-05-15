Первая ракетка мира Новак Джокович обыграл Стефаноса Циципаса в четвертьфинальном матче «Мастерса» в Риме со счетом 4:6, 7:5, 7:5.

Теннисисты провели на корте три часа и 18 минут. Циципас сделал пять эйсов и допустил одну ошибку на подаче, в то время как Джокович четыре раза подал навылет и допустил шесть двойных ошибок. Грек реализовал пять брейк-пойнтов, столько же у серба.

Матч начался 14 мая, но был прерван из-за дождя и доигран на следующий день.

В полуфинале Джокович сыграет с победителем матча Лоренцо Сонего – Андрей Рублев.

Призовой фонд мужского турнира составляет 2,563 млн евро.

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