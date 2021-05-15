Вторая ракетка России Андрей Рублев обыграл итальянца Лоренцо Сонего в четвертьфинальном матче «Мастерса» в Риме со счетом 6:3, 4:6, 3:6.

Теннисисты провели на корте два часа и 34 минуты. Рублев сделал семь эйсов и не допустил ошибок на подаче, в то время как Сонего также пять раз подал навылет и допустил одну двойную ошибку. Теннисист из России реализовал два брейк-пойнта, итальянец – три.

В полуфинале Сонего сыграет с Новаком Джоковичем, который одолел Стефаноса Циципаса.

Призовой фонд мужского турнира составляет 2,563 млн евро.

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