Действующий победитель «Мастерса» в Риме, серб Новак Джокович, третий сезон подряд сыграет в матче за титул и второй из них – против Рафаэля Надаля. В 1/2 серб переиграл итальянца Лоренцо Сонего – 6:3, 6:7(5), 6:2.

Новак и Лоренцо провели по второму матчу за сутки – после перенесенных на субботу четвертьфиналов. Игра 1/2 продолжалась 2 часа 45 минут. Во втором сете Джокович подавал на матч при 6:5 и имел 2 матчбола, но Сонего перевел партию в 13-й гейм и забрал тай-брейк. Однако в решающем сете силы его покинули.

Джокович поквитался с Сонего за одно из крупнейших поражений, которое итальянец нанес ему в октябре 2020 года в Вене (тогда 2:6, 1:6).

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В финале «Мастерса» Новак сыграет с Рафаэлем Надалем – это будет их 57-я встреча.

Последний раз теннисные гении бились в Риме в решающем матче 2019 года – тогда серб проиграл с баранкой в первом сете.

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