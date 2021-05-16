Опубликовано 16/05/2021 в 18:00 GMT | Обновлено 16/05/2021 в 18:09 GMT

Рафаэль Надаль и Новак Джокович сыграли в первом для себя финале «Мастерса» в 2021 году. В итоговом матче ATP 1000 испанец обыграл серба – 7:5, 1:6, 6:3. Испанский теннисист сократил до минимума отставание в личных встречах – 28-29.

Надаль выполнил 3 эйса, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 5 брейк-поинтов. Джокович 5 раз подал навылет, 3 раза взял подачу соперника и совершил 4 двойные.

Финал «Мастерса» в Риме стал 57-й личной встречей двух теннисистов и 29-й на турнирах категории «Мастерс».

Это 10-й титул «тысячника» в Риме для Надаля и 36-й «Мастерс» в карьере. По этому показателю он сравнялся с Джоковичем.

Рафа взял 88-й титул в карьере.

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