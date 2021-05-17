Изнывающие по большим матчам фанаты действительно соскучились по настоящей теннисной классике – будничные финалы от «молодежки» некстген (Берси, Майами, Монте-Карло, Мадрид) совсем не мотивировали болельщиков поднимать архивы противостояний, счет личных встреч, хайлайты предыдущих матчей. И только бэкграунд 15-летних отношений Надаля и Джоковича мог взбудоражить теннисное комьюнити впервые за полгода. В Риме Рафа сражался за 37-й «Мастерс», чтобы сравняться с Новаком по этому показателю, и совсем подкрался к сербу в их принципиальной личке – 28-29.



Финал в Риме стал их первым матчем после финала «Ролан Гаррос»-2020. Тогда Рафа вынес Ноле в трех партиях, повесив тому «баранку» (6:0, 6:2, 7:5). В Риме-2021 они выдали настоящее шоу хедлайнеров ATP – в Италии попытки молодежи затмить главных звезд не сработали. На пути в финал Надаль взял реванш у Зверева за 1/4 финала «тысячника» в Мадриде, а Джокович стал супергероем субботы, проведя на корте около пяти часов: он закамбэчил полуфинал против Циципаса и закрыл в трех партиях Сонего, которого домашние трибуны будто несли к победе. Если здесь статус первой ракетки мира и еще былая свежесть сработали, то против Рафы, да еще и на его любимом покрытии, шансов было намного меньше.

Безумная рубка Надаля и Джоковича за титул в Риме





Поначалу для Новака все шло как нельзя лучше: ранний брейк, преимущество в розыгрышах 10+ ударов, ювелирные укороченные, которые градом сыпались на сторону испанца. Надаль пытался навязать борьбу в быстрых розыгрышах 3+: их он тут же подхватывал и пробивал навылет с форхенда. Но даже эта тактика в конце партии при пяти могла полететь после действительно выбивающего инцидента с пластиковыми линиями – о них свои коленки теннисисты разбивали и до финала.

ATP Рим Безумная рубка Надаля и Джоковича за титул в Риме 8 ЧАСОВ НАЗАД

При счете 40:40 в шестом гейме Надаль нечаянно исполнил кувырок вперед. Виннер с бэкхенда он заработал, как и ссадину, кровоточащую потом весь матч. «Невероятно. Эти линии в итоге убьют нас всех», – эмоционально высказал Рафаэль судье на вышке при смене сторон. Это самое падение как апофеоз принципиальной борьбы с Новаком могло дезориентировать испанца и полностью перекроить ход встречи. Но тот в песке и крови продолжил матч, взяв партию – 7:5.

Надаль оступился, опасно рухнул на корт и чудом не травмировался





И именно усталость после растянувшегося на два дня из-за дождя матча с греком, а также ненужного сета против итальянца дали о себе знать в третьей партии финала. Хотя туда Новак залетал более чем воодушевленным и мотивированным прихлопнуть Рафу после 6:2 во второй партии. Ведь Надаль позволял себе слишком много невынужденных, а обратный кросс с форхенда по линии прорезался в игре против №1 ATP уже очень редко. Но, как и партией ранее, Рафа вновь вынырнул из ямы: как ментальной, так и физической. В третьем сете на фоне уже аморфного Новака его движения были резче, а ошибки он свел к минимуму.

Матч приближался к трем часам, и силы серба таяли с каждым рывком к сетке при отыгрыше дропшотов, которые Рафа во второй части встречи стал юзать намного чаще. 36-й титул – Надаль сравнялся с Джоковичем по количеству побед на «Мастерсах» с мыслями о предстоящем «Ролан Гаррос». А зная Рафу, он ни травмированным, ни даже больным не уступит Ноле: принципиальное соперничество на грунте – всегда за испанцем.

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