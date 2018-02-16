Онлайн

Филип Крайинович / Дамир Джумхур - Оливер Марах / Мате Павич

ATP Роттердам пары - 16 февраля 2018

Это Теннис, и это Роттердам! Следите за матчем Филип Крайинович / Дамир Джумхур – Оливер Марах / Мате Павич на Eurosport.ru! Игра начинается в 13:00 16 февраля 2018. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня сражаются Филип Крайинович / Дамир Джумхур и Оливер Марах / Мате Павич, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.