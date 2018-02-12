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Александр Зверев - Давид Феррер

ATP Роттердам - 12 февраля 2018

Это Теннис, и это Роттердам! Следите за матчем Александр Зверев – Давид Феррер на Eurosport.ru! Игра начинается в 21:30 12 февраля 2018. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня сражаются Александр Зверев и Давид Феррер, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.