12.02.18 - Ahoy
А. ЗверевАлександр Зверев
Не ранее
21:30
Д. ФеррерДавид Феррер
ATP Роттердам • Первый раунд
СеткиРейтинг АТР
Перед матчем

Онлайн
Александр Зверев - Давид Феррер
ATP Роттердам - 12 февраля 2018

Это Теннис, и это Роттердам! Следите за матчем Александр Зверев – Давид Феррер на Eurosport.ru! Игра начинается в 21:30 12 февраля 2018. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Александр Зверев и Давид Феррер, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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