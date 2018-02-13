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Ян-Леннард Штруфф - Виктор Троицки

ATP Роттердам - 13 февраля 2018

Это Теннис, и это Роттердам! Следите за матчем Ян-Леннард Штруфф – Виктор Троицки на Eurosport.ru! Игра начинается в 13:00 13 февраля 2018. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня сражаются Ян-Леннард Штруфф и Виктор Троицки, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.