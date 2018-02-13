13.02.18 - Ahoy
ЯЛ. ШтруффЯн-Леннард Штруфф
Не ранее
13:00
В. ТроицкиВиктор Троицки
ATP Роттердам • Первый раунд
СеткиРейтинг АТР
Перед матчем

Онлайн
Ян-Леннард Штруфф - Виктор Троицки
ATP Роттердам - 13 февраля 2018

Это Теннис, и это Роттердам! Следите за матчем Ян-Леннард Штруфф – Виктор Троицки на Eurosport.ru! Игра начинается в 13:00 13 февраля 2018. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Ян-Леннард Штруфф и Виктор Троицки, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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