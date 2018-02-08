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Федерер попросил уайлд-кард в Роттердам и станет первой ракеткой мира, если дойдет до полуфинала

Федерер попросил уайлд-кард в Роттердам и станет первой ракеткой мира, если дойдет до полуфинала
Eurosport

15 ч. назад

Швейцарец устал сидеть за Надалем.

Роджер Федерер на будущей неделе проведет первый матч с момента триумфа на Australian Open. Швейцарец попросил уайлд-кард у организаторов турнира категории 500 в Роттердаме.

Федерер получит возможность возглавить рейтинг ATP – для этого ему необходимо дойти до полуфинала.

  • Роджер сыграет в Роттердаме впервые с 2013 года.
  • Швейцарец побеждал на турнире 9 раз.
  • Федерер отстает в рейтинге от Рафаэля Надаля на 155 очков.

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