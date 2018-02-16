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Швейцарец Роджер Федерер побил рекорд Андре Агасси и стал самой возрастной первой ракеткой
В 36 лет Король по-прежнему у власти.
Роджер Федерер обыграл Робина Хаасе в четвертьфинале турнира в Роттердаме – 4:6, 6:1, 6:1.
На победу швейцарцу понадобилось час и 18 минут.
Роджер Федерер вышел в полуфинал. Благодаря этому Король стал первой ракеткой мира. 36-летний швейцарец побил рекорд Андре Агасси, который поднимался в топ в возрасте 33 лет и 133 дней.
- Федерер – 20-кратный победитель турниров «Большого шлема».
- Швейцарец выигрывал Rotterdam Open в 2005 и 2012 годах.
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