Швейцарец Роджер Федерер побил рекорд Андре Агасси и стал самой возрастной первой ракеткой

Роджер Федерер обыграл Робина Хаасе в четвертьфинале турнира в Роттердаме – 4:6, 6:1, 6:1.

На победу швейцарцу понадобилось час и 18 минут.

Роджер Федерер вышел в полуфинал. Благодаря этому Король стал первой ракеткой мира. 36-летний швейцарец побил рекорд Андре Агасси, который поднимался в топ в возрасте 33 лет и 133 дней.

Федерер – 20-кратный победитель турниров «Большого шлема».

Швейцарец выигрывал Rotterdam Open в 2005 и 2012 годах.

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