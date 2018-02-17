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«Нет, там был аут». Роджер Федерер не доверился судьям и определил ошибку сам у себя

«Нет, там был аут». Федерер не доверился судьям и определил ошибку сам у себя
Eurosport

1 час назад

Робин Хаасе был немного шокирован.

Роджер Федерер обыграл Робина Хаасе в четвертьфинале турнира в Роттердаме (4:6, 6:1, 6:1).

По ходу решающего сета швейцарец проявил благородство после ошибки судей. Роджер не попал в квадрат первым мячом, но арбитры этого не заметили. Тогда Роджер взял второй мяч и отправился на переподачу. На замечание Хаасе «Роджер, никто не крикнул «аут», Федерер отрезал: «Нет, там был аут».

  • После выхода в полуфинал Федерер обеспечил себе звание первой ракетки мира.
  • Роджер стал самым возрастным лидером рейтинга в истории, опередив Андре Агасси.

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