Eurosport
«Нет, там был аут». Роджер Федерер не доверился судьям и определил ошибку сам у себя
Робин Хаасе был немного шокирован.
Роджер Федерер обыграл Робина Хаасе в четвертьфинале турнира в Роттердаме (4:6, 6:1, 6:1).
По ходу решающего сета швейцарец проявил благородство после ошибки судей. Роджер не попал в квадрат первым мячом, но арбитры этого не заметили. Тогда Роджер взял второй мяч и отправился на переподачу. На замечание Хаасе «Роджер, никто не крикнул «аут», Федерер отрезал: «Нет, там был аут».
- После выхода в полуфинал Федерер обеспечил себе звание первой ракетки мира.
- Роджер стал самым возрастным лидером рейтинга в истории, опередив Андре Агасси.
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