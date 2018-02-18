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Роджер Федерер разгромил Григора Димитрова за 56 минут и забрал титул в Роттердаме

Федерер разгромил Димитрова за 56 минут и забрал титул
Eurosport

57 мин. назадОбновлено 54 мин. назад

Швейцарец оказался слишком хорош для паренька из Болгарии – 6:2, 6:2.

Роджер Федерер выиграл турнир в Роттердаме, одолев в финале пятую ракетку мира Григора Димитрова – 6:2, 6:2. Матч продолжался 56 минут.

На счету швейцарца 3 эйса, ни одной двойной и 4 брейка при 8 возможностях. Димитров 1 раз подал навылет, допустил 3 двойные и не заработал ни одного шанса взять подачу соперника. С середины первого сета болгарин испытывал проблемы с правой ногой.

  • Счет личных встреч стал 7-0 в пользу швейцарца.
  • По ходу турнира Федерер вернулся на первую строчку рейтинга ATP.
  • Роджер начнет в статусе №1 303-ю неделю. Швейцарец лидирует по этому показателю за всю историю мужского тенниса.

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