Роджер Федерер стал самой возрастной первой ракеткой мира в истории. Обновленный рейтинг ATP

36-летний Роджер Федерер поднялся на первую строчку в обновленном рейтинге ATP.

Швейцарец стал самой возрастной ракеткой мира в истории. Федерер побил рекорд Андре Агасси, который был самой возрастной ракеткой мира в возрасте 33 лет и 133 дней.

Рейтинг ATP от 19 февраля:

1 (2). Роджер Федерер (Швейцария) – 10105 очков

2 (1). Рафаэль Надаль (Испания) – 9760

3 (3). Марин Чилич (Хорватия) – 4960

4 (5). Григор Димитров (Болгария) – 4635

5 (4). Александр Зверев (Германия) – 4450

6 (6). Доминик Тим (Австрия) – 4220

7 (7). Давид Гоффен (Бельгия) – 3280

8 (8). Джек Сок (США) – 2880

9 (11). Кевин Андерсон (ЮАР) – 2825

10 (9). Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) – 2815

31 (34). Андрей Рублев (Россия) – 1439

47 (48). Карен Хачанов (Россия) – 1030

50 (57). Даниил Медведев (Россия) – 984

76 (72). Евгений Донской (Россия) – 694.

18 февраля Федерер выиграл турнир ATP в Роттердаме, победив в финале болгарского теннисиста Григора Димитрова (6:2, 6:2).

Федерер не поднимался на первое место в рейтинге ATP с 2012 года.

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