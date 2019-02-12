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Не пропусти матч Карена Хачанова на Eurosport 2
Лучший русский теннисист стартует в Роттердаме.
Eurosport предлагает вашему вниманию трансляцию матча между Кареном Хачановым и Таллоном Грикспуром. Матч начнется примерно в 00:00 по Москве. Он доступен для просмотра зрителям на территории России.
Если ваш телевизор сейчас вне зоны доступа, воспользуйтесь приложением Eurospor Player, который дает доступ к трансляциям в прямом эфире и просмотру видео по запросу.
- Хачанов – первая ракетка России и 11-я ракетка мира.
- Матч пройдет в рамках первого круга турнира в Роттердаме.
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