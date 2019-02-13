Не пропусти матч Даниила Медведева на Eurosport 2

Eurosport предлагает вашему вниманию трансляцию матча между Даниилом Медведевым и Жереми Шарди. Матч начнется в 13:05 по Москве. Он доступен для просмотра зрителям на территории России.

Если ваш телевизор сейчас вне зоны доступа, воспользуйтесь приложением Eurospor Player, который дает доступ к трансляциям в прямом эфире и просмотру видео по запросу.

Медведев – вторая ракетка России и 16-я ракетка мира.

Матч пройдет в рамках первого круга турнира в Роттердаме.

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