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Не пропусти матч Даниила Медведева на Eurosport 2

Не пропусти матч Медведева на Eurosport 2
Eurosport

11 ч. назад

Победитель турнира в Софии приехал за новым титулом.

Eurosport предлагает вашему вниманию трансляцию матча между Даниилом Медведевым и Жереми Шарди. Матч начнется в 13:05 по Москве. Он доступен для просмотра зрителям на территории России.

Если ваш телевизор сейчас вне зоны доступа, воспользуйтесь приложением Eurospor Player, который дает доступ к трансляциям в прямом эфире и просмотру видео по запросу.

  • Медведев – вторая ракетка России и 16-я ракетка мира.
  • Матч пройдет в рамках первого круга турнира в Роттердаме.
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