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Не пропусти матч Медведева на Eurosport 2

Не пропусти матч Медведева на Eurosport 2
Eurosport

56 мин. назадОбновлено 55 мин. назад

Большой матч в Голландии.

Даниил Медведев сражается с Жо-Вильфридом Тсонга в четвертьфинале турнира в Роттердаме. А Eurosport 2 показывает этой бой в прямом эфире. Начало в 16:30 мск. Трансляция доступна на территории России.

В качестве альтернативы можно воспользоваться приложением Eurospor Player, который дает доступ к трансляциям в прямом эфире и просмотру видео по запросу.

  • Медведев – вторая ракетка России и 16-я ракетка мира.
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