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Не пропусти матч Медведева на Eurosport 2
Большой матч в Голландии.
Даниил Медведев сражается с Жо-Вильфридом Тсонга в четвертьфинале турнира в Роттердаме. А Eurosport 2 показывает этой бой в прямом эфире. Начало в 16:30 мск. Трансляция доступна на территории России.
В качестве альтернативы можно воспользоваться приложением Eurospor Player, который дает доступ к трансляциям в прямом эфире и просмотру видео по запросу.
- Медведев – вторая ракетка России и 16-я ракетка мира.
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