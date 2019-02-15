Не пропусти матч Медведева на Eurosport 2

Даниил Медведев сражается с Жо-Вильфридом Тсонга в четвертьфинале турнира в Роттердаме. А Eurosport 2 показывает этой бой в прямом эфире. Начало в 16:30 мск. Трансляция доступна на территории России.

В качестве альтернативы можно воспользоваться приложением Eurospor Player, который дает доступ к трансляциям в прямом эфире и просмотру видео по запросу.

Медведев – вторая ракетка России и 16-я ракетка мира.

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