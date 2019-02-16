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Не пропусти полуфинал Даниила Медведева в Роттердаме на Eurosport 2

Не пропусти полуфинал Медведева в Роттердаме на Eurosport 2
Eurosport

1 час назад

Русский теннисист идет за вторым трофеем подряд.

Eurosport предлагает вашему вниманию трансляцию матча между Даниилом Медведевым и Гаэлем Монфисом. Матч начнется примерно в 17:00 по Москве. Он доступен для просмотра зрителям на территории России.

Если ваш телевизор сейчас вне зоны доступа, воспользуйтесь приложением Eurosport Player, который дает доступ к трансляциям в прямом эфире и просмотру видео по запросу.

  • Медведев неделю назад выиграл турнир в Софии.
  • На счету Даниила 4 победы на турнирах ATP.
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