Не пропусти полуфинал Даниила Медведева в Роттердаме на Eurosport 2

Eurosport предлагает вашему вниманию трансляцию матча между Даниилом Медведевым и Гаэлем Монфисом. Матч начнется примерно в 17:00 по Москве. Он доступен для просмотра зрителям на территории России.

Если ваш телевизор сейчас вне зоны доступа, воспользуйтесь приложением Eurosport Player, который дает доступ к трансляциям в прямом эфире и просмотру видео по запросу.

Медведев неделю назад выиграл турнир в Софии.

На счету Даниила 4 победы на турнирах ATP.

Подписывайся на Eurosport.ru в инстаграме