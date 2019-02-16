Даниил Медведев проиграл Гаэлю Монфису в полуфинале в Роттердаме

Российский теннисист Даниил Медведев не смог выйти в финал вторую неделю подряд. В полуфинале турнира в Роттердаме вторая ракетка России проиграл Гаэлю Монфису – 6:4, 3:6, 4:6.

За 2 часа 10 минут Медведев 5 раз подал навылет, реализовал 4 брейк-пойнта из 5 и допустил 3 двойные ошибки. Монфис ответил 4 эйсами и 5 брейками при 5 двойных.

Теннисисты встречались во второй раз. Впервые они сошлись неделей ранее в Софии и тоже в полуфинале. Тогда сильнее был Даниил – 6:2, 6:4.

В сезоне-2019 у Медведева два финала: поражение в Брисбене и победа в Софии.

Монфис вышел в финал турнира АТР впервые с октября 2018 года. Последнюю победу он одержал в январе 2018-го в Катаре.

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