Гаэль Монфис победил Стэна Вавринку и взял титул в Роттердаме

Француз Гаэль Монфис разобрался со Стэном Вавринкой из Швейцарии в финале турнира в Роттердаме со счетом 6:3, 1:6, 6:2.

За 1 час 45 минут Монфис 1 раз подал навылет, реализовал 4 брейк-пойнта из 10 и допустил 3 двойные ошибки. Вавринка избежал двойных, но сделал только 3 брейка и дважды подал навылет.

Гаэль сравнял счет в личном противостоянии со Стэном – 3-3.

Монфис завоевал восьмой титул в карьере и первый – с января 2018-го. Победа принесла ему 500 очков в зачет мирового рейтинга.

Вавринка играл первый финал с июня 2017-го.

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