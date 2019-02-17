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Гаэль Монфис победил Стэна Вавринку и взял титул в Роттердаме

Монфис победил Вавринку и взял титул
Eurosport

1 час назад

Восьмой выигранный турнир в карьере.

Француз Гаэль Монфис разобрался со Стэном Вавринкой из Швейцарии в финале турнира в Роттердаме со счетом 6:3, 1:6, 6:2.

За 1 час 45 минут Монфис 1 раз подал навылет, реализовал 4 брейк-пойнта из 10 и допустил 3 двойные ошибки. Вавринка избежал двойных, но сделал только 3 брейка и дважды подал навылет.

Гаэль сравнял счет в личном противостоянии со Стэном – 3-3.

  • Монфис завоевал восьмой титул в карьере и первый – с января 2018-го. Победа принесла ему 500 очков в зачет мирового рейтинга.
  • Вавринка играл первый финал с июня 2017-го.
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