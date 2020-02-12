Российские теннисисты Даниил Медведев и Карен Хачанов вылетели с турнира ATP в Роттердаме.

Карен Хачанов проиграл во втором раунде британцу Дэниелу Эвансу со счетом 6:4, 3:6, 4:6. Встреча продолжалась 2 часа 11 минут. В решающем сете Хачанов летел со счетом 1:5, выиграл три гейма подряд, спасся с двух матчболов, но все же уступил на подаче соперника.

Медведев – первая ракетка турнира в Нидерландах – в первом круге проиграл канадцу Вашеку Поспишилу. Фаворит уступил за 1 час 8 минут со счетом 4:6, 3:6. Россиянин семь раз подал навылет и совершил три двойных ошибки.

Вчера, 11 февраля, Медведев отметил 24-й день рождения.

Рублев сыграет во втором круге против казахстанца Александра Бублика.

Оскорблял журналистов и детей, сбил тренера. Синдром Аспергера сделал первую ракетку мира злодеем

Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме