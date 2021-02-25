Испанец Рафаэль Надаль отказался от участия в турнире ATP 500 в Роттердаме, который состоится в Нидерландах с 1 по 7 марта. Причиной стали боли в спине, которые беспокоили вторую ракетку планеты еще на Australian Open.

«С большой грустью сообщаю, что я вынужден отказаться от [выступления] Роттердама. Большинство фанатов знает, что у меня были некоторые проблемы со спиной в Австралии, которые начались в Аделаиде и продолжились в Мельбурне. Мы нашли временное решение, которое позволило мне играть без боли на второй неделе турнира.

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Вернувшись в Испанию, я посетил своего врача, и он вместе с моей командой посоветовал не играть на следующей неделе. Я очень хотел вернуться в Роттердам и Нидерланды, так как я играл там очень давно в идеальный для себя календарь. Надеюсь скоро вернуться и сыграть там. Желаю всего лучшего турниру, который всегда проводится на высшем уровне», – написал Рафа в твиттере.

После снятия Надаля в основной сетке Роттердама осталось четыре игрока топ-10, посев возглавит Даниил Медведев. В случае выхода в финал теннисист из России отыграет у Рафы отставание в 135 очков в рейтинге ATP и впервые станет второй ракеткой мира.

Надаля в сетке заменит американец Райлли Опелка.

Медведев дошел до финала Australian Open, где проиграл Новаку Джоковичу. Надаль выбыл в четвертьфинале от Циципаса.

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