Испанец Рафаэль Надаль отказался от участия в турнире ATP 500 в Роттердаме, который состоится в Нидерландах с 1 по 7 марта. Причиной стали боли в спине, которые беспокоили вторую ракетку планеты еще на Australian Open.

«С большой грустью сообщаю, что я вынужден отказаться от [выступления] Роттердама. Большинство фанатов знает, что у меня были некоторые проблемы со спиной в Австралии, которые начались в Аделаиде и продолжились в Мельбурне. Мы нашли временное решение, которое позволило мне играть без боли на второй неделе турнира.

Теннис
Отец Джоковича: «Медведев будет чемпионом, но надо подождать»
ВЧЕРА В 09:58

Вернувшись в Испанию, я посетил своего врача, и он вместе с моей командой посоветовал не играть на следующей неделе. Я очень хотел вернуться в Роттердам и Нидерланды, так как я играл там очень давно в идеальный для себя календарь. Надеюсь скоро вернуться и сыграть там. Желаю всего лучшего турниру, который всегда проводится на высшем уровне», – написал Рафа в твиттере.

После снятия Надаля в основной сетке Роттердама осталось четыре игрока топ-10, посев возглавит Даниил Медведев. В случае выхода в финал теннисист из России отыграет у Рафы отставание в 135 очков в рейтинге ATP и впервые станет второй ракеткой мира.

  • Надаля в сетке заменит американец Райлли Опелка.
  • Медведев дошел до финала Australian Open, где проиграл Новаку Джоковичу. Надаль выбыл в четвертьфинале от Циципаса.

Джокович хитро выиграл АО. Променял любовь фанатов на величие

Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме

Теннис
Беккер: «Поражение Рафы от Циципаса может сказаться в Париже»
23/02/2021 В 13:44
Теннис
Медведев дебютировал в топ-3, Карацев прибавил 72 позиции
22/02/2021 В 05:34