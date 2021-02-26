Опубликовано 26/02/2021 в 19:37 | Обновлено 26/02/2021 в 19:43

Стало известно, с кем сыграют российские теннисисты в первом круге турнира ATP в Роттердаме.

Даниил Медведев встретится с сербом Душаном Лайовичем, соперник Андрея Рублева определится по итогам квалификации, а Карен Хачанов сразится со швейцарцем Стэном Вавринкой.

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Представитель Казахстана Александр Бублик проведет матч с Александром Зверевым из Германии, а белорус Егор Герасимов – с греком Стефаносом Циципасом.

С роттердамского турнира снялись Рафаэль Надаль, Милош Раонич, Гаэль Монфис и Филип Краинович.

Если Медведев выйдет в финал, он сместит Надаля со второй строчки мирового рейтинга.

Соревнования в Роттердаме пройдут с 1 по 7 марта.

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