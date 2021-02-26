Стало известно, с кем сыграют российские теннисисты в первом круге турнира ATP в Роттердаме.
Даниил Медведев встретится с сербом Душаном Лайовичем, соперник Андрея Рублева определится по итогам квалификации, а Карен Хачанов сразится со швейцарцем Стэном Вавринкой.
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Представитель Казахстана Александр Бублик проведет матч с Александром Зверевым из Германии, а белорус Егор Герасимов – с греком Стефаносом Циципасом.
- С роттердамского турнира снялись Рафаэль Надаль, Милош Раонич, Гаэль Монфис и Филип Краинович.
- Если Медведев выйдет в финал, он сместит Надаля со второй строчки мирового рейтинга.
- Соревнования в Роттердаме пройдут с 1 по 7 марта.
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