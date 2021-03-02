Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал возможность стать второй ракеткой мира со следующей недели – он обойдет Рафаэля Надаля, если выйдет в финал турнира в Роттердаме.

«Давление – привычный элемент теннисной карьеры. Думаю, в районе четвертьфинала или полуфинала оно станет особенно сильным. В первом-втором круге финал пока слишком далеко. Поэтому сейчас я готовлюсь к первому кругу и не думаю об этом. Но уверен, что мысли о втором номере появятся, когда я буду близок к цели», – цитирует 25-летнего Медведева официальный сайт ATP-тура.