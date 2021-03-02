Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал возможность стать второй ракеткой мира со следующей недели – он обойдет Рафаэля Надаля, если выйдет в финал турнира в Роттердаме.
«Давление – привычный элемент теннисной карьеры. Думаю, в районе четвертьфинала или полуфинала оно станет особенно сильным. В первом-втором круге финал пока слишком далеко. Поэтому сейчас я готовлюсь к первому кругу и не думаю об этом. Но уверен, что мысли о втором номере появятся, когда я буду близок к цели», – цитирует 25-летнего Медведева официальный сайт ATP-тура.
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- Даниил начнет выступление в Роттердаме матчем против серба Душана Лайовича.
- Если Медведев поднимется на второе место, то станет первым теннисистом с 2005 года, который вошел в топ-2, за исключением Роджера Федерера, Рафаэля Надаля, Новака Джоковича и Энди Маррея.
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