Первая ракетка России Даниил Медведев сенсационно проиграл сербу Душану Лайовичу в первом раунде турнира ATP в Роттердаме. Финалист Australian Open-2021 уступил в двух сетах – 6:7 (4), 4:6.
Матч продолжался 1 час 36 минут. Медведев выполнил 12 эйсов и допустил 8 двойных ошибок. В первом сете Даниил вел с брейком 3:2, но проиграл его на тай-брейке. Во второй партии российский теннисист мог сделать счет 3:1 (имел два брейк-пойнта), но не удалось. После потери подачи при счете 4:4 Даниил сломал ракетку и на повышенных тонах поговорил с арбитром, за что получил штраф на одно очко.
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- После сверхудачного выступления на АО Медведев поднялся на третье место в рейтинге ATP.
- По итогам турнира в Роттердаме он мог опередить Рафаэля Надаля, но для этого ему был необходим выход в финал.
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