Матч продолжался 1 час 36 минут. Медведев выполнил 12 эйсов и допустил 8 двойных ошибок. В первом сете Даниил вел с брейком 3:2, но проиграл его на тай-брейке. Во второй партии российский теннисист мог сделать счет 3:1 (имел два брейк-пойнта), но не удалось. После потери подачи при счете 4:4 Даниил сломал ракетку и на повышенных тонах поговорил с арбитром, за что получил штраф на одно очко.