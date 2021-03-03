Вторая ракетка России Андрей Рублев вышел в четвертьфинал турнира ATP в голландском Роттердаме.

Во втором круге русский теннисист обыграл трехкратного победителя «Больших шлемов» и олимпийского чемпиона Энди Маррея – 7:5, 6:2. Матч продлился 1 час и 34 минуты. Маррей подал больше эйсов (пять против четырех), но допустил три двойные ошибки, в то время как Рублев был безупречен в этом компоненте.

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Британец также незначительно превзошел соперника по проценту первой подачи – 56% против 55% у Андрея. Но у Рублева большой перевес по очкам, выигранным на втором мяче – 68% против 48%. Русский спортсмен реализовал три из шести брейк-поинтов и сохранил три попытки Маррея взять чужую подачу.

Рублев сравнял счет по личным встречам – 1-1. В 2017-м шотландский теннисист оказался сильнее во втором круге Открытого чемпионата Австралии – 6:3, 6:0, 6:2.

В четвертьфинале турнира ATP в Роттердаме Андрей сыграет с победителем пары Давид Гоффен – Жереми Шарди.

Ранее соревнования в Голландии покинул первый номер турнира Даниил Медведев, сенсационно проигравший в двух партиях сербу Душану Лайовичу.

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