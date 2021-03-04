Казахстанский теннисист Александр Бублик выдал разгоряченный спич во время матча второго круга на турнире ATP в Роттердаме. После проигранного американцу Томми Полу второго сета Бублик выразил разочарование с помощью нецензурной речи.
«Спорт для ******* [идиотов]. Для конченых ******* [идиотов]. *** [Фиг] пойми что происходит на корте. Один ******* [дурак] обыгрывает другого ******** [дурака], потом еще какая-то ***** [ерунда] происходит», – заявил Бублик, не покидая корт. Мы не можем опубликовать видео – посмотреть его можно по ссылке.
- Бублик уступил Полу в трех сетах – 7:6 (7:5), 3:6, 1:6.
- В первом круге казахстанец переиграл Александра Зверева – 7:6, 6:3.
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