Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублев в двух сетах проиграли немцу Кевину Кравецу и румыну Хории Текэу в четвертьфинале парного разряда турнира ATP в Роттердаме.
Счет по сетам – 6:3, 6:4. Матч продолжался 57 минут. Рублев и Хачанов сделали 7 эйсов, 1 раз ошиблись на подаче и не реализовали ни одного брейк-пойнта из трех.
- В полуфинале Кравец и Текэу встретятся с победителем матча Херни Континен/Эдуар Роже-Васслен – Петрос Циципас/Стефанос Циципас.
- В первом круге Хачанов и Рублев одолели Душана Лайовича и Стэна Вавринку.
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